Sputnik nad Polską. Okrążenie jedenaste

W Konkursie Fabularnym zaprezentujemy m.in. najnowszy film Borysa Chlebnikowa , debiut Kantemira Bałagowa, dramatw reżyserii Karena Gieworkiana oraz debiutancką pełnometrażową fabułę Tatiany EwerstowejWidzowie będą mogli obejrzeć także najnowsze produkcje rosyjskie w Kalejdoskopie Nowego Kina, w tym najbardziej kontrowersyjny tytuł ostatnich miesięcy - dramat historyczny Aleksieja Uczitiela z udziałem polskiej aktorki Michaliny Olszańskiej . W programie pojawią się dwa kosmiczne tytuły –Klima Szypienki, a także historyczno-przygodowy obraz Dmitrija Kisieliowa11. Sputnik w tym roku ponownie zaprosi na Konkurs Filmów Dokumentalnych. "Rosję w dokumencie" w tym roku zdecydowanie zdominowały kobiety-reżyserki.to jedyny tytuł w konkursie wyreżyserowany przez mężczyznę - Witalija Manskiego . Obrazzostał stworzy przez małżeństwo Kiriłła i Ksenię Sacharnowych . Pozostałe osiem filmów to znakomita praca dokumentalistek, wśród nich m.in. przepiękneJekateriny Jeremienko czy wzbudzający kontrowersjew reżyserii Darii Chrenowej.W tym roku z okazji 80. urodzin Andrieja Konczałowskiego zaprezentujemy jego twórczość w odsłonie fabularnej oraz dokumentalnej. Wśród fabuł znajdą się obrazyoraz. Widzowie będą mieli także okazję do zapoznania się z dokumentalnym cyklem poświęconym wielkim kompozytorom rosyjskim. W bloku pokażemy filmy, które dotąd nie były prezentowane na Sputniku.W sekcji "Mistrzowie kina. Siergiej Eisenstein" przypomnimy największe dzieła twórcy innowacyjnego "montażu atrakcji", polegającego na wydobyciu symbolicznych znaczeń danej sceny filmowej. Doskonałym przykładem prekursorskiej metody jest "Strajk", który zaprezentujemy widzom z muzyką na żywo w wykonaniu artysty Marcina Pukaluka. W bloku nie zabraknie również obrazóworaz. Retrospektywę zamknie budzący wiele kontrowersji biograficzny film o życiu i twórczości Siergieja Eisensteina w reżyserii wybitnego Petera Greenawaya "The best of Sputnik" tradycyjnie zgromadzi najbardziej docenione tytuły poprzednich edycji. Przypomnimy widzom m.in. filmyreż. Aleksiej Fiedorczenko "Mały Sputnik" zaproponuje kinomanom repertuar w 3 grupach wiekowych: bajki dla najmłodszych, duże kino dla maluchów, a także filmy dla młodzieży. Poza projekcjami dla najmłodszych przygotujemy cykl różnorodnych zabaw edukacyjnych, warsztatów, koncertów oraz spektakli i spotkań wokół książki.Chwile wytchnienia od ekranu kinowego zapewnią koncerty, wystawy, spektakle i masterclassy. Zapraszamy na koncert alternatywnego duetu rosyjsko-izraelskiego "My", a także wystawę prac "Odrębna rzeczywistość" petersburskiego artysty, Alexa Andreeva, do której malarz stworzył specjalną aplikację mobilną pozwalającą przenieść się w świat wirtualny.