Stallone i Chan po raz pierwszy razem na ekranie!

Legendy kina akcji Jackie Chan Sylvester Stallone zagrają główne role w filmie. Będzie to ich pierwsze spotkanie przed kamerą.Kiedy należąca do Chińczyków rafineria w Mosulu zostaje zaatakowana, do akcji wkracza grany przez Chana spec od ochrony. Bohater musi sprzymierzyć się z byłym marine ( Stallone ), aby powstrzymać napastników, którzy zamierzają ukraść wartą fortunę ropę.Za kamerą stanie Scott Waugh ). Autorem scenariusza jest Arash Amel . Budżet filmu to 80 milionów dolarów.Stallone'a możemy aktualnie oglądać w. Filmografię Chana zamyka