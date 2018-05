Stallone opuszcza Jackiego Chana. Zastąpi go John Cena

Getty Images © Stuart C. Wilson



Rok temu informowaliśmy o tym, że Jackie Chan Sylvester Stallone spotkają się na planie filmu. Jak jednak informuje portal That Hashtag Show, tak się nie stanie. Stallone opuścił projekt, a jego miejsce zajął John Cena ).Film będzie klasycznym kinem akcji opowiadającym o ataku na należącą do Chińczyków rafinerię w Mosulu. Członek elitarnej jednostki chińskich komandosów sprzymierzy się z byłym marine, by powstrzymać napastników, którzy zamierzają ukraść wartą fortunę ropę.Za kamerą stanie Scott Waugh ). Budżet produkcji wyniesie 80 milionów dolarów.