Stary znajomy napisze muzykę dla Wolverine'a

Na liście płaczaszła zmiana. Zamiast Cliffa Martineza ) muzykę do filmu napisze Marco Beltrami To nie pierwsze spotkanie kompozytora z mutantem Rosomakiem. W 2013 roku dwukrotnie nominowany do Oscara Beltrami stworzył muzykę dozmęczony życiem Wolverine ( Hugh Jackman ) czuje się zagubiony w świecie, w którym zdziesiątkowani mutanci X-Men żyją na marginesie społeczności ludzkiej. Jego mentor Charles Xavier ( Patrick Stewart ), znany jako Profesor X, przekonuje go, by wziął udział w ostatniej misji, w której stawką jest życie młodej dziewczyny, jedynej nadziei rasy mutantów.Premierę filmu zaplanowano na 3 marca.