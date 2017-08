Stephen Lang powróci jako czarny charakter sequeli "Avatara"

Wczoraj pisaliśmy o tym, że do obsady nowychdołączył aktor Matt Gerald , chociaż grana przez niego postać zginęła w pierwszym filmie. Dziś okazało się, że w czterech przygotowywanych sequelach wystąpi również Stephen Lang , odtwórca roli pułkownika Milesa Quaritcha. Czyli kolejnej postaci, która nie przeżyła wydarzeń pierwszego filmu.Informację ujawnił sam reżyser, James Cameron Reżyser przyznał też, że do opowiedzenia jednej, nadrzędnej historii rozpisanej na cztery filmy, zainspirował go Peter Jackson trafi do kin 18 grudnia 2020. Kolejne części będą miały premierę co rok.