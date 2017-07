Steven Soderbergh sfilmuje Juno Temple iPhone'em

3 2 1



Kto spodziewał się, że mający premierę na przełomie sierpnia i wrześniato jednorazowy pełnometrażowy wybryk reżysera-emeryta, wygląda na to, że nie. Steven Soderbergh najwyraźniej porzucił plany porzucenia kina i wraca do kina na całego. Już ma w zanadrzu kolejny projekt.) dołączyła do Claire Foy ) w obsadzie jego nowego filmu. Projekt na razie nie ma tytułu, ale podobno funkcjonuje pod roboczym mianemO fabule filmu wiadomo jeszcze mniej niż o tytule. Wiadomo jednak, że reżyser zamierza nakręcić go przy pomocy iPhone'a - w sposób podobny doProjekt nie ma też chwilowo dystrybutora. Możliwe jednak, że reżyser zajmie się dystrybucją sam, za pośrednictwem swojego studia Fingerprint Releasing.