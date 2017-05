Steven Spielberg szykuje powrót "Animaniaków"

Mamy świetną wiadomość dla fanów Wakko, Yakko, Doty, Pinky'ego i Braina!powrócą do telewizji.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Projekt wyprodukuje należące do Stevena Spielberga (współproducenta oryginału) Amblin Television we współpracy z Warner Bros. Animation.to serial animowany nadawany w latach 1993-1998. Doczekał się 99 odcinków i kilku spin-offów w tym równie popularnego. Składał się z krótkich historyjek, często o bardzo absurdalnym charakterze, których łącznikiem było rodzeństwo Warnerów: Wakko, Yakko i ich siostra Dot. Serial zdobył osiem statuetek Emmy oraz nagrodę Peabody.Decyzję o realizacjipodjęto po tym, jak oryginał zaczął znów być popularny za sprawą Netfliksa. Na razie nie jest pewne, kto będzie pokazywał nowy serial.