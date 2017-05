Strażnicy Galaktyki nie dali się Obcemu i królowi Arturowi

3 2 1



Pomimo dwóch dużych premier na świecie i wciąż mocnej pozycji indyjskiego kina na szczycie naszego zestawienia nic się nie zmieniło. Numerem jeden są wciąż. W ten weekend obraz zarobił kolejne, dzięki czemu zagraniczne wpływy wynoszą już 384,4 mln dolarów. Globalnie na koncie widowiska jest 630,6 mln dolarów, co oznacza o 8% więcej niż wyniosły łączne wpływy pierwszychWidowisko Marvela trafiło w ten weekend do kin w Japonii. Nie potrafiło jednak wygrać walki o widza z. Baśń Disneya zarobiła 5,6 mln dolarów, amogli liczyć jedynie na 3 miliony dolarów. Najlepszym rynkiem były Chiny (15,1 mln), ale tam film przegrał z bollywoodzką propozycjąNa drugim miejscu znalazło się widowisk SF Ridleya Scotta Obraz trafił do 34 krajów i zarobił w nich około(od premiery 42 mln). W 19 krajach zajął pierwsze miejsce, w tym w: Korei Południowej (7,2 mln), Wielkiej Brytanii (6,4 mln), Francji ( (4,5 mln) i Australii (3,1 mln).Podium kompletuje wspomniany już, który awansował w Chinach na pierwsze miejsce, zgarniając fantastyczne. Dzięki temu obraz stał się drugą indyjską produkcją (po), której globalne wpływy przekroczyły 150 milionów dolarów. Z samych Chin pochodzi 60,3 mln.Na czwartym miejscu znalazła się druga z dużych nowości. Film zadebiutował w 51 krajach, z czego w 29 znalazł się na miejscu pierwszym. Wygrywał jednak w małych krajach. To właśnie dlatego jego wpływy wyniosły ok.(od premiery 29,1 mln). Najlepiej widowisko Guya Ritchiego poradziło sobie w: Chinach (5,2 mln), Rosji (5,2 mln), Niemczech (2 mln) i Meksyku (1,9 mln).Piąta pozycja przypadła. Tradycyjnie wyniki finansowe nie są znane. Portal comScore (który nie jest zbyt wiarygodny, jeśli chodzi o Indie, na przykład podając wpływyw wysokości 78 mln dolarów, czyli połowy tego, co naprawdę zarobił) sugeruje, że weekendowe wpływy wyniosłyOstatnim filmem, który w tym tygodniu uzyskał wpływy powyżej 10 milionów dolarów, są. Obraz zarobił