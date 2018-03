Studio Sony opowie o wyprawie w zaświaty

Studio Sony Pictures kupiło scenariusz filmuautorstwa Jacoba Chase'a To opowieść o grupie naukowców i poszukiwaczy przygód, którzy zwiedzili już kosmos oraz głębiny oceanów, a teraz szykują się do najniebezpieczniejszej ekspedycji w karierze: wyprawy w zaświaty. Chase to były dziecięcy aktor, który przerzucił się na reżyserię oraz scenariopisarstwo i ma właśnie swoje 5 minut. Niecałe dwa tygodnie temu podpisał umowę ze studiem Amblin na wyreżyserowanie pełnometrażowej wersji swojego horrorowego shorta. W przypadkubędzie on jedynie scenarzystą.