Sulu ze "Star Treka" 36 lat temu molestował pijanego modela?

W piątek były model i aktor Scott R. Brunton ujawnił w wywiadzie dla The Hollywood Reporter, że w 1981 roku był ofiarą napaści seksualnej ze strony gwiazdy cyklu George'a Takeia . Ten w sobotę, w serii tweetów zaprzeczył, że do takiego zdarzenia doszło. Jednak wkrótce potem internauci przypomnieli jego niedawny wywiad u Howarda Sterna , w którym przyznał się do podobnych zachowań.Brunton opisał, jak to zaprzyjaźnił się z Takeiem i pewnego dnia został przez niego zaproszony do jego domu. Tam wypił trochę za dużo tak, że w końcu zasnął. Kiedy się obudził, odkrył, że ma spuszczone spodnie, a Takei właśnie dobiera się do jego majtek. Brunton zaczął protestować, ale aktor próbował go uspokoić, twierdząc, że chce tylko, żeby się odprężył i poczuł dobrze. Brunton jednak nie dał się przekonać i zażądał, by przestał i pozwolił mu odejść.Takei w serii tweetów stwierdził, że do takiego zdarzenia nigdy nie doszło. Jest zszokowany oskarżeniami. Jak przekonuje, zawsze był bardzo wyczulony w sprawach obopólnej zgody partnerów na seks.Problem jednak w tym, że w wywiadzie udzielonym w programie Howarda Sterna po wybuchu afery z Harveyem Weinsteinem mówił coś innego. Stwierdził wtedy, że czasami nieśmiałe osoby trzeba przekonać. Stern zadał pytanie:Na co Takei odpowiedział:Zaraz jednak dodał, że nigdy nie wykorzystywał swojej pozycji, nie oferował pracy ani nie groził zwolnieniem, jeśli osoba go odrzuci.Wywiad jest dostępny w formie wideo. Znajdziecie go poniżej: