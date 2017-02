Sylvester Stallone opracuje kolejny "Plan ucieczki"

Czekacie na? My też nie. Ale scenarzysta Miles Chapman już nad nim pracuje.Na ekranie ponownie zobaczymy Sylvestra Stallone'a . Czy wróci Arnold Schwarzenegger ? Tego póki co nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że całość będzie amerykańsko-chińską koprodukcją. Za kamerą poprzedniej części stał Szwed Mikael Hafstrom . Nie zanosi się jednak na to, by powrócił do pracy nad sequelem.Ray Breslin ( Stallone ) jest największym na świecie autorytetem w dziedzinie konstrukcji zabezpieczeń. Aby stworzyć zakład karny, z którego ucieczka nie będzie możliwa, przeanalizował wszystkie więzienia o wysokich zabezpieczeniach i nauczył się jak przetrwać w więziennym środowisku. Jego umiejętności zostają wystawione na próbę, gdy zostaje wrobiony i osadzony w więzieniu, które sam zaprojektował. Jego celem jest uciec i znaleźć osobę, która wpakowała go za kratki. Bohaterowi pomaga więzień Rottmayer ( Schwarzenegger ).