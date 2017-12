Sylwestrowa noc z gwiazdami w Multikinie!

3 2 1



Jak co roku Multikino oferuje kinomanom możliwość spędzenia wyjątkowego Sylwestra w niezwykłej filmowej atmosferze! W repertuarze znajdą się wyłącznie przedpremierowe tytuły, które mają szansę stać się hitami 2018 roku!Będą śmiech, wzruszenia, zaskakujące zwroty akcji – tylko z Multikinem wejdziesz w Nowy Rok z całą paletą niezapomnianych emocji! Do wyboru dajemy Wam dwa filmowe pakiety:"Gotowi na wszystko" oraz "Żyj pełnią życia". W każdym z nich znajdują się trzy filmy, które macie okazję zobaczyć jeszcze przed oficjalną premierą!Produkcje w ramach "Gotowi na wszystko" nie tylko rozbawią do łez, ale także wywołają głębsze refleksje. Zaprezentujemy Arturem Żmijewskim , Magdą Segdą, Magdaleną Popławską Grzegorzem Damięckim w rolach głównych. To mozaika różnych historii, które łączy jedno – bohaterowie dostają tytułowego ataku paniki.to komedia z doskonałymi kreacjami Pawła Domagały Piotra Roguckiego . Film pokazuje, co dzieje się z niespełnionymi młodzieńczymi marzeniami o wielkiej karierze. Na deser zaprezentujemy- historię Molly Bloom (w tej roli świetna Jessica Chastain ), która zakłada najbardziej ekskluzywny, nielegalny klub pokerowy w USA. Pewnego dnia do jej drzwi pukają agenci FBI. W filmie występują także: Idris Elba W drugim sylwestrowym pakiecie "Żyj pełnią życia" oferujemy filmy, które zarażą Was pozytywnym nastawieniem i wywołają łzy wzruszenia. Projekcję rozpocznie. Scenariusz został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Pakistański komik i aktor zakochuje się ze wzajemnością w Amerykance. Choć parę dzieli prawie wszystko, to właśnie w sytuacjach pozornie bez wyjścia życie potrafi pokazać swoje najzabawniejsze oblicze i udowodnić, że nigdy nie należy tracić nadziei.wzruszy do łez. Auggie od urodzenia ma zdeformowaną twarz. W nowej szkole chłopiec chce udowodnić rówieśnikom, że piękno to coś więcej niż wygląd. W rolę filmowych rodziców wcielili się: Julia Roberts Owen Wilson . Projekcję zakończy. Film przedstawia historię młodego, charyzmatycznego mężczyzny, który zapada na chorobę, powodującą paraliż. W jednej chwili traci wszystko – a przynajmniej tak będzie mu się wydawałoOprócz oferty filmowej w cenie biletu na widzów czekać będą produkty barowe o wartości ponad 65 złotych oraz lampka wina musującego o północy* (w cenie biletu kupony na następujące produkty: średni popcorn solony, średnie nachos oraz dwa dowolnie wybrane duże napoje gazowane: Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Fanta lub Sprite).* z wyłączeniem Multikina Lublin (z powodu braku koncesji)Bilety na Sylwestra 2017 w Multikinie są już w sprzedaży. Można je zakupić w kasach biletowych kin oraz na stronie. Sprzedaż trwa do 31 grudnia 2017.