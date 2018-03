Szaleństwo czas zakończyć. Szóste "Rekinado" będzie ostatnie

3 2 1



Jedno z najważniejszych popkulturowych zjawisk ostatnich pięciu lat wkrótce dobiegnie końca. Syfy ogłasza, że powstanie szósta część. Smutna wiadomość jest taka, że będzie to ostatnia odsłona cyklu.Projekt nie ma jeszcze tytułu. Wiemy za to, że w głównych rolach po raz kolejny wystąpią: Ian Ziering Vivica A. Fox . Za kamerą stanie twórca wszystkich poprzednich części – Anthony C. Ferrante W szóstej odsłonie Finn spróbuje cofnąć się w czasie i powstrzymać pierwsze rekinado. Tylko w ten sposób może zatrzymać łańcuch zdarzeń, który doprowadził do tragicznego końca, jakiego świadkami byliśmy w