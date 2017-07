Szczegóły wydarzeń związanych z Dunkierką w grach Wargamingu

Z okazji powstania filmu, we współpracy z Warner Bros, Wargaming przygotował dla graczy serie historycznych aktywności i misji specjalnych. Zawartość o nazwiebędzie dostępna we wszystkich częściach trylogii gier wojennych –(PC i konsole),mówi Erik Whiteford, szef marketingu Wargaming America.już od 14 lipca gracze mogą wziąć udział w serii misji. Biorąc udział można będzie zdobyć pojazdy inspirowane wydarzeniami, a zdobyte doświadczenie, wirtualni czołgiści i piloci będą mogli wymienić na wyposażenie w grze, wliczając w to m.in. okolicznościowe kamuflaże i wiele więcej.Walka rozszerzy się o morza i oceany w najbliższych tygodniach. Również kapitanowie okrętów wbędą mogli włączyć się do walki. Serie wymagających misji zostaną wynagrodzone kontenerami i flagami inspirowanymi wydarzeniami w Dunkierce, jak również możliwością zdobycia unikatowego kapitana.Więcej szczegółów dotyczących historycznych aktywności związanych zw grachznajdziecie pod adresami http://www.worldoftanks.eu www.worldofwarplanes.eu oraz www.worldofwarships.eu Filmw reżyserii Christophera Nolana wejdzie do kin na całym świecie 21 lipca 2017.