Szczerość nie popłaca. Wszyscy opuszczają Spurlocka

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



Kilka dni temu Morgan Spurlock opublikował długi wpis, w którym opisał m.in. zdarzenie, do którego doszło wiele lat temu. Chodzi o randkę z dopiero co poznaną studentką, z którą uprawiał seks. W tekście ujawnia, że uważał, iż stosunek odbył się za obopólną zgodą, tymczasem kobieta uważała, że był to gwałt.Na reakcję Hollywood nie trzeba było długo czekać. Dokumentalista traci lub jest odsuwany od praktycznie wszystkich projektów, w jakie był związany.Oto, co już stracił Spurlock - opuścił swoją firmę producencką Warrior Poets- YouTube Red zrezygnowało z dystrybucji, do którego to filmu kupiło prawa za 3,5 mln dolarów- Warrior Poets wycofałoz program festiwalu Sundance, gdzie obraz miał zadebiutować w sekcji Spotlight- twórcyusuwają nazwisko Spurlocka z listy producentów przed premierą filmu na festiwalu Sundance, gdzie obraz jest na liście filmów konkursowych- stacja TNT zawiesiła przygotowania do realizacji serialu dokumentalnego, którego jednym z producentów jest Spurlock- stacja Showtime usuwa Spurlocka z grupy producentów wykonawczych serialu dokumentalnego