Szykujcie się na powrót serialu "Roswell: W kręgu tajemnic"

Stacja The CW zleciła realizację kilku pilotów nowych seriali. Wśród nich znajduje się reboot seriiTwórcy zamierzają zgłębić fakt lokalizacji Roswell, które leży niedaleko granicy z Meksykiem. Bohaterką serialu będzie córka nielegalnych imigrantów, która niechętnie wraca do tytułowego rodzinnego miasta, gdzie odkrywa szokującą prawdę: jej były ukochany, obecnie policjant, to obcy, który przez całe życie ukrywał swoje pochodzenie. Gdy brutalny atak i rządowa próba zatuszowania go zwracają uwagę opinii publicznej na obecność obcych na Ziemi, a krajem wstrząsa atmosfera strachu i nienawiści, pojawia się zagrożenie, że sekret chłopaka wyjdzie na jaw.Autorką scenariusza jest Carina Adly MacKenzie ). Wśród producentów rebootu jest Kevin Kelly Brown , który pracował również przy oryginalnej wersji serialu.