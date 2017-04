T-Mobile Nowe Horyzonty: Good Girls Gone Bad w sekcji Trzecie Oko

W festiwalowej sekcjizatytułowanej w tym rokuzobaczymy kobiety, które zeszły na manowce społecznych oczekiwań, lecz wcale nie zamierzają z nich wracać.– mówi Ewa Szabłowska, kuratorka sekcji.W programie znalazł się– francuski body-horror o wegetariance, która przechodzi na kanibalizm, po tym jak na otrzęsinach zmuszona zostaje do zjedzenia surowej wątróbki. Kiedy na premierę filmu dwa razy wzywano karetkę, reżyserka Julia Ducournau skwitowała:to film z gatunku gore, ale przede wszystkim rzecz o seksualności młodych kobiet, dorastających w świecie, gdzie miarą atrakcyjności jest utrata wagi, a jedzenie stało się zbrodnią.Innym filmem w sekcji będzieo kafkowskiej przemianie perfekcyjnej pani domu w tytułową sukę. Przemianie nie metaforycznej, lecz dosłownej. Uczynna matka i dobra żona wpada w psychotyczny szał i ku konsternacji domowników zachowuje się jak wściekły pies., czarna komedia Marianny Palki , pokazuje, że kobiecy gniew to potężna siła destabilizująca ciepłe domy i spokojne społeczności; to rozsadnik społecznego ładu.Radykalne są także Bruce’a La Bruce’a , ojca queercore’u, od lat walczącego z patriarchalną heteronormą. La Bruce brawurowo łączy marksistowską retorykę z pornografią, ironiczny humor z najlepszymi tradycjami kina klasy B w filmie o feministycznej rewolucji szykowanej w szkole z internatem dla trudnych dziewcząt. Instytucja, położona "somewhere in Ger(wo)many", jest w rzeczywistości tajną komórką terrorystycznej "armii wyzwolenia kobiet"."Good Girls Gone Bad" to kino feminizmu czwartej fali: wyzwolone, emocjonalne, ekshibicjonistyczne. Nie bojące się wstydliwych momentów, uczuciowych telepek i fizycznych dołów. Bez skrępowania sięgające po seks i pornografię, by uczynić z nich swój oręż. Ale przede wszystkim odważne, powstałe z dziewczyńskiego buntu, który zrodził wcześniej Guerilla Girls, Riot Grrls, Pussy Riot czy Marsz Szmat. To kino głośno wyrażonej niezgody na patriarchalny porządek.Więcej o sekcji Good Girls Gone Bad TUTAJ