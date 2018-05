T.J. Miller przestanie być kumplem Deadpoola

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że ostatnia szansa T.J. Millera na utrzymaniu przy życiu jego kariery aktorskiej, właśnie umarła. Wbrew petycjom nie został usunięty z, ale w kontynuacji/spin-offie filmu już się nie pojawi. Ryan Reynolds w udzielonym ostatnio wywiadzie zasugerował, że Miller nie będzie członkiem obsady Reynolds nie podał powodów tej decyzji, ale nie jest się trudno ich domyślić. T.J. Miller robił ostatnio dużo, by zniszczyć własną karierę aktorską. W portalach plotkarskich jego nazwisko pojawiało się w ostatnim czasie dość często.Zaczęło się od oskarżeń o molestowanie, których miał się dopuścić przed laty. Potem pojawiło się sporo rewelacji na temat okoliczności jego odejścia z serialu. Podobno aktor miał nie pojawiać się na planie albo przychodzi pijany i nieprzygotowany. Wreszcie w marcu miał po pijanemu zadzwonić na policję i zgłosić fałszywy alarm bombowy.ma wyreżyserować Drew Goddard . Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do kin.