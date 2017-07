TEST: New Nintendo 2DS XL - mniejszy, lżejszy, ładniejszy i bez efektu 3D

Choć to efekt 3D sprzedał mi ostatnią konsolę przenośną, to muszę przyznać, że dziś nie jestem jego wielkim fanem. Fakt, początkowo nawet nie myślałem o jego wyłączeniu, jednak po dłuższym użytkowaniu przekonałem się o problemach z jego działaniem podczas jazdy czy też spadkiem ilości klatek w grach. Finalnie, wyłączyłem go na dobre, zapominając o tym, że taka funkcja w ogóle istnieje. Od zawsze podobała mi się za to idea i design konsoli przenośnej składanej na pół - już pierwszy Nintendo DS mnie tym oczarował i tak już zostałem w przekonaniu, że to najlepsze, co może spotkać konsolę przenośną.Nintendo udostępniło nam do testów biało-pomarańczowy model New Nintendo 2DS XLa (w skrócie - N2DSa), który moim zdaniem bije na głowę wersję czarno-niebieską. Pierwsze, co rzuca się w oczy po otwarciu pudełka, to obecność w nim ładowarki - próżno było jej szukać przy New 3DSie czy New 3DSie XL. Prawdziwy szok nastąpił jednak, kiedy wziąłem konsolę w ręce - jest naprawdę lekka! N2DS waży jedynie 263 gramy - to tylko o jeden gram więcej niż New Nintendo 3DS (mniejsze ekrany) i aż o 66 gramów mniej niż New Nintendo 3DS XL (ten sam rozmiar ekranów).Same ekrany konsoli nie powalają niestety na kolana. W górnej części znajduje się wyświetlacz o przekątnej 4,88 cala i rozdzielczości 400x240 pikseli. Dolny, dotykowy ekran ma za to 320x240 pikseli i przekątną 4,18 cala. Słabe kąty widzenia są zauważalne dopiero po mocnym odchyleniu sprzętu, ale umówmy się - gra się tak niewygodnie, więc nikt z nas nie będzie w tak dziwnej pozycji grał na co dzień.Zastanawiałem się, jak pozbawienie ekranu funkcji 3D przełoży się na życie baterii i muszę przyznać, że jest naprawdę nieźle. Granie przy średnich ustawieniach jasności pozwala na 3,5 do 7 godzin zabawy. Jeśli dodatkowo zmniejszymy jasność (co przy obecnej pogodzie jest raczej niewykonalne, jeśli gramy na zewnątrz) i podłączymy słuchawki zamiast korzystać z wbudowanych głośników możemy wycisnąć z baterii jeszcze trochę mocy.Wbudowane głośniki nie tylko brzmią one bardzo przyzwoicie, ale i działają w trybie stereo. Posiadacze starego 2DSa przyjmą tę wiadomość z radością, bowiem poprzednik miał tylko jeden głośnik (mono). To kolejne ulepszenie, które powinno w jakimś stopniu przekonać niezdecydowanych do wymiany sprzętu na nowszy.Konsola doczekała się również kilku zmian technicznych. Poza nowymi podzespołami pozwalającymi na m.in. odpalenie Xenoblade Chronicles 3D, dostaliśmy slot na kartridże i karty pamięci zasłonięty przez klapkę. Bardzo łatwo jest ją zdjąć, aby wymienić grę bądź włożyć większą kartę pamięci (w zestawie dostajemy 4GB microSD). Wydaje mi się, że ta zmiana została wprowadzona po narzekaniach posiadaczy poprzedniego modelu, kiedy to miejsce na kartridże było bardzo blisko naszych palców podczas grania, co mogło powodować przypadkowe wysunięcie się gry. Zmiana bardzo na plus, zarówno pod względem praktycznym jak i wizualnym.New Nintendo 2DS XL nie jest oczywiście sprzętem pozbawionym wad. Rysik jest mały i źle leży w dłoniach - na tyle źle, że łatwiej jest korzystać z palców. Ekrany nie powalają swoją jakością, zwłaszcza przy mocniejszym źródle światła, takim jak słońce. Zawiasy górnego ekranu mają niewielkie luzy, które może i nie przeszkadzają przy normalnym użytkowaniu, jednak przy większych wstrząsach (jazda autem) potrafią irytować. Krzyżak dalej jest tym samym bardzo przeciętnym krzyżakiem, któremu zdarza się nie zareagować na nasze komendy.Nintendo N2DS XL jest moim zdaniem najlepszą przenośna konsolą w całej rodzinie 3DS - brak 3D jest małą stratą, a mniejsze gabaryty i waga sprzętu czynią z niego jeszcze bardziej przenośną konsolę przenośną. Biorąc pod uwagę niezbyt wygórowaną cenę, jest to świetny punkt wejścia do świata gier Nintendo i zdecydowanie warto się nim zainteresować.