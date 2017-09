TOFIFEST: Twórca "Dnia świra" nagrodzony za niepokorność

Najważniejsza nagroda specjalna— Złoty Anioł za Niepokorność Twórczą — trafi w tym roku do reżysera Marka Koterskiego . Twórca kultowegoodbierze go podczas otwarcia festiwaluw Toruniu. Ale festiwal szykuje też inną niespodziankę. Będzie premiera dokumentu o najbardziej zakręconym rodzie toruńskich artystów.— każdy polski kinoman zna te filmy, wyreżyserowane przez Marka Koterskiego . Stworzył w nich kanoniczną wręcz dla naszego kina postać Adasia Miauczyńskiego, polskiego inteligenta zmęczonego życiem i nieustannymi porażkami.Miauczyński to także typowy antybohater, którego lubimy, chociaż właściwie nie powinniśmy. To szczególnie ważne dla tegorocznego Tofifest, gdyż festiwal przyjął za temat wiodący poszukiwanie definicji postaci Antybohatera w kinie. Nasz polski Adaś trafił więc do grona takich postaci, jak Don Vito Corleone, Leon Zawodowiec czy Travis Taksówkarz-You-talking-to-me? Buckle. Ale największym hitem wizyty Koterskiego w Toruniu może być coś innego.Wizycie Marka Koterskiego na Tofifest towarzyszy pasmo "Mistrzowie", obejmujące prezentację sześciu najciekawszych filmów reżysera. Najbardziej zaskakująco zapowiada się jednak spotkanie laureata Złotego Anioła z widzami, jakie zaplanowano podczas festiwalu. Marek Koterski postanowił bowiem sam poprowadzić spotkanie autorskie ze sobą. Jak będzie wyglądała ta rozmowa ze zdobywcą Złotych Lwów i Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł, musicie przekonać się sami. Z wejściem nie będzie problemu, bo wstęp na spotkania z gośćmi Tofifest jest bezpłatny i otwarty — nie musicie mieć festiwalowych biletów. Zapowiada się więc smakowicie. Podobnie jak ta premiera.W ramach pasma "Zjawiska" odbędzie się polska premiera krótkometrażowego dokumentu Marcina Gładycha , opowiadającego o niezwykłej, toruńskiej rodzinie Smużnych. Marcin Gładych , znany jako spiritus movens lokalnego środowiska filmowego, zrealizował z fotografikiem Adamem Fiszem ciepłą opowieść o grupie wolnych, artystycznych elektronów, które tworzą najbardziej oryginalną i daleką od stereotypów wspólnotę — ród Smużnych.W filmie poznajemy Wiesława — artystę konceptualnego, Marię — aktorkę teatrów dziecięcych, synów — aktorów i performerów, a także wnuki, z których powoli zaczyna już wyłazić artystyczny duch. Reżyserom udało się z bliska podejrzeć dynamikę tej familii i stworzyć czuły, dokumentalny portret postaci, które tworzą artystyczny klimat miasta. Przykład wart naśladowania we wszystkich polskich miastach.15. edycja niepokornegoodbędzie się w Toruniu w dniach2017 roku. Festiwal otworzy koncert "Energia Muzyki Filmowej", a zakończy autorska produkcja Tofifest: "Muzyka jest kobietą". Więcej informacji o festiwalu znaleźć można na stronie internetowej: www.tofifest.pl oraz na Facebooku: facebook.com/tofifest