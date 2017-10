TOFIFEST 2017: Czego nie można przegapić na festiwalu?

3 2 1



Ten film trafia do Polski prosto z festiwalu w Wenecji , gdzie został zauważony i zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera. W naszej recenzji możecie przeczytać m.in.:Zapraszamy też do przeczytania naszego wywiadu z reżyserem Xavierem Legrandem . Znajdziecie go TUTAJ . Na festiwalu Tofifest pokazywany jest konkursie głównym On Air.Jeden z najgłośniejszych filmów tegorocznego festiwalu Sundance . Kino niezależne z najwyższej półki. Opowieść o młodej dziewczynie z biednej rozbitej rodziny, która marzy o karierze muzyczne. Brawurowa kreacja Danielle Macdonald, świetna muzyka, która przypadnie do gustu nie tylko fanom rapu i tryskającą energią narracja sprawiają, żezdecydowanie wyróżnia się na tle innych tegorocznych produkcji. Film pokazywany jest w ramach konkursu głównego On Air.Jedno z większych pozytywnych zaskoczeń tegorocznego festiwalu w Gdyni . Pełnometrażowy debiut Pawła Maślony porównywany jest do. W relacji z Gdyni Kuba Popielecki napisał o nim:Na Tofifest film prezentowany jest w konkursie polskim.Tych dwóch filmów nikomu chyba nie trzeba przedstawia. To obrazy absolutnie z najwyższej półki. Dzieła, które zdefiniowały kino. Nie są może filmami pierwszej młodości, ale kiedy nadarza się okazja obejrzenia ich na dużym ekranie, nie można z niej nie skorzystać. Arcydzieła spod ręki Luca Bessona Martina Scorsesego zobaczycie na Tofifeście w sekcji Zjawiska: Antybohater.Grand Prix festiwalu w Cannes , Nagroda Specjalna w San Sebastian , francuski kandydat do Oscarów. Choć od premiery filmu Robina Campillo minęło zaledwie pięć miesięcy, to został on już obsypany nagrodami i nominacjami. A jest to zapewne dopiero początek. Akcja filmu osadzona została na początku lat 90. i opowiada o epidemii AIDS zbierającej we Francji straszliwe żniwo. Aktywiści z paryskiego ACT UP starają się przerwać zmowę milczenia wokół choroby poprzez akcje, marsze, happeningi. Do polskich kin trafi dopiero w marcu przyszłego roku.Nazwisko reżysera jest w tym przypadku najlepszą rekomendacją. Michael Haneke to jeden z największych żyjących mistrzów kina. Na Michale Walkiewiczu obraz zrobił pozytywne wrażenie. W jego recenzji czytamy m.in.:Najnowszy film autora takich przebojów kina niezależnego, jaknie rozczaruje fanów Johna Camerona Mitchella . To niebanalna opowieść o międzygalaktycznym romansie osadzona w latach 70. i zatopiona w dźwiękach największych przebojów punk rocka. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy kina, jak: Nicole Kidman Rewelacja tegorocznego festiwalu w Cannes, gdzie zdobył Nagrodę Jury. Andriej Zwiagincew zaprasza nas do doświadczenia kina z najwyższej półki. Tak o filmie pisał po pokazie w Cannes Michał Walkiewicz:Jest to jedynie drobna część tego, co przygotowali organizatorzy festiwalu Tofifest. Pełen program znajdziecie TUTAJ