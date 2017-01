TYLKO U NAS: Aktorski gwiazdozbiór ma dla Was "Porady na zdrady"

3 2 1



Wspólnie z firmą dystrybucyjną Kino Świat prezentujemy Wam plakat komedii romantycznejNowy film twórcytrafi do kinZdradzona w dniu ślubu Kalina ( Magdalena Lamparska ) i porzucona przez chłopaka Fretka ( Anna Dereszowska ), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością. Postanawiają pomagać kobietom i na zlecenie testować lojalność ich partnerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, gdy Kalina ma uwieść Macieja ( Mikołaj Roznerski ) – coacha i specjalistę do spraw damsko-męskich. Jego żona Beata ( Weronika Rosati) podejrzewa go o zdradę i chce mieć na to niezbite dowody. Kalina doceniając klasę "przeciwnika", bierze się do pracy ze zdwojoną energią. Jednak tym razem cały plan bierze w łeb. Maciej nie jest jak inni mężczyźni, których z łatwością udało się przyłapać na zdradzie. Serce dziewczyny – mimo podjętych postanowień – znów zaczyna bić mocniej, a wielka miłość to tylko kwestia czasu…