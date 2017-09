Tarantino mógłby nakręcić "Star Treka"

3 2 1



w reżyserii Quentina Tarantino ? Brzmi nieprawdopodobnie, ale kto wie. Sam reżyser chętnie spotkałby się i porozmawiał o tym z producentami cyklu.Okej, tak przynajmniej powiedział, spytany przez dziennikarza TMZ. Ale biorąc pod uwagę fakt, że czekał właśnie na samolot, nie wiadomo, czy z nudów nie stroił sobie żartów. Jednak bez względu na to, czy podobne słowa mają szansę obrócić się w czyn, czy nie (co jest bardziej prawdopodobne), wizja kosmicznego uniwersum, do którego wkracza Tarantino , pozostaje intrygująca.Jak Waszym zdaniem wyglądałby ten film? Mając na względzie, w jakim punkcie znajduje się obecnie saga, tak nietuzinkowy reżyser z autorską wyobraźnią byłby strzałem w dziesiątkę.Przypomnijmy, że Tarantino zrealizuje jeszcze dwa i - jak zapowiedział - ostatnie filmy. Pierwszym jest finałowa, zapowiedziana na odległą przyszłość, odsłona, drugim - film o sekcie Charlesa Mansona, jej zbrodniach i morderstwie Sharon Tate Jeśli idzie o tę drugą produkcję, Tarantino chciałby, aby w głównych rolach wystąpili Brad Pitt (jako detektyw prowadzący śledztwo w sprawie zabójstw), Jennifer Lawrence Margot Robbie (jako Tate). Zdjęcia powinny rozpocząć latem przyszłego roku.