Tarantino ujawnia: The Weinstein Co. jest mi winne miliony

Getty Images © Matt Winkelmeyer



Trwa proces upadłościowy The Weisntein Co. Właśnie okazało się, że nie dojdzie do aukcji rzeczy (w tym biblioteki filmów i seriali) studia, ponieważ ostatecznie zgłosił się tylko jeden chętny - Lantern Capital. Jednak wiele gwiazd przez lata związanych z TWC boi się, że przejęcie bankruta przez Lantern Capital może oznaczać, że stracą pieniądze, które firma braci Weinstein była im winna.Wiele osób postanowiło więc na drodze sądowej walczyć o swoje prawa. W dokumentach złożonych w sądzie w poniedziałek domagają się zabezpieczenia swoich roszczeń tak, by w wyniku postępowania upadłościowego długi The Weinstein Co. nie przepadły. Domagają się też wglądu w dokumentację księgową, by zweryfikować, czy przypadkiem studio nie jest im winne jeszcze więcej pieniędzy.Wśród osób, które w ten sposób będą walczyć o swoje, jest Quentin Tarantino . Reżyser twierdzi, że The Weinstein Co. winne jest mu ponad 4,5 mln dolarów: 300 tysięcy za, 575 tysięcy za, 1,25 mln zai prawie 2,5 mln dolarów za Leonardo DiCaprio też walczy o niezapłacone pieniądze za. Z kolei Rachel McAdams Jake Gyllenhaal twierdzą, że TWC wciąż nie spłaciło długu za Jennifer Lawrence będzie walczy o to, co jest studio winne za Meryl Streep za, a Brad Pitt zaGwiazd, które obawiają się, że zostaną pokrzywdzone w procesie upadłościowym The Weinstein Co., jest jednak więcej. Wśród nich są: Stephen King Julia Roberts , spadkobiercy Wesa Cravena David O. Russell . Nawet Harveyowi Weinsteinowi TWC jest winne pieniądze, o co ten również będzie walczył w sądzie.