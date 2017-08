Taron Egerton będzie okradał bogatych i pomagał biednym później

Getty Images © Chung Sung-Jun



W marcu przyszłego roku do kin miał wejść nowy. Niestety studio Lionsgate wczoraj ogłosiło, że premiera widowiska została przesunięta. Poczekamy na film pół roku dłużej, ponieważ teraz studio planuje wprowadzić go na duże ekrany we wrześniu.Film ma być "rewizjonistyczną wersją" historii banity z Sherwood. Twórcą fabuły jest Joby Harold . Przygotował on mroczną i brutalną opowieść w stylui nolanowskich. Robin Hood będzie krzyżowcem, który wraca do domu i zastaje okolicę terroryzowaną przez korupcję i niesprawiedliwość ukrytą pod płaszczykiem prawa. Organizuje więc grupę, która na własną rękę walczyć będzie w obronie uciśnionych.Tytułową rolę zagra Taron Egerton . Będą mu partnerować Eve Hewson (Marian), Jamie Foxx (Mały John), Jamie Dornan (Szkarłatny Will) i Ben Mendelsohn (szeryf z Nottingham).