Terry Gilliam nakręcił "The Man Who Killed Don Quixote"

17-letnia epopeja Terry'ego Gilliama dobiega końca. Reżyser w weekend poinformował świat, że (nareszcie!) zakończył prace na planieBohaterem filmu jest Toby, niegdyś idealistyczny kinoman, obecnie arogancki publicysta, który trafia na kopię swojego nakręconego w czasie studiów filmu opartego na "Don Kichocie" Cervantesa. Mężczyzna jest przerażony efektem, jaki wywarł ten film na spokojną wioskę, w której został nakręcony. Cała reszta to już seria niefortunnych zdarzeń...Toby'ego zagrał Adam Driver , a Don Kichotem jest Jonathan Pryce . W obsadzie zobaczymy także m.in. Olgę Kurylenko Gilliam wielokrotnie próbował doprowadzić do realizacji filmu. Raz był już nawet w połowie zdjęć, ale musiał się poddać. Również obecna wersja, którą wsparł Amazon, kilkakrotnie była na krawędzi załamania. Ostatecznie reżyser dotrwał do końca zdjęć i wkrótce rozpocznie prace postprodukcyjne.Obraz powinien trafić do kin w przyszłym roku.