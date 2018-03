The Weinstein Co. jednak ogłosi bankructwo

Losy The Weinstein Co. coraz bardziej przypominają scenariusz jednego z filmów studia. Kiedy wydawało się, że wytwórnia jest już uratowana, nastąpił kolejny zwrot akcji. Do finalizacji umowy nie doszło, a szefowie The Weinstein Co. formalnie ogłoszą bankructwo najpóźniej 15 marca.Przypomnijmy, że The Weinstein Co. było gotowe rozpocząć procedurę upadłościową w ubiegłym tygodniu. Jednak w ostatniej chwili firmę uratowała Maria Contreras-Sweet, Ron Burkle i Lantern Capital. Ta umowa jednak została zerwana. Powody takiego obrotu sprawy nie są znane. Podobno inwestorzy odkryli wcześniej nieznane fakty, które stanowią dodatkowe obciążenia. Uznali, że są one na tyle poważne, że umowa kupna nie może dojść do skutku.The Weinstein Co. będzie liczyć, że ogłoszenie bankructwa i to, co nastąpi potem, będzie przypominać sytuację MGM sprzed kilku lat. Studio musiało przejść procedurę upadłościową, rozsprzedać to, co miało cennego, ale przetrwało i w zreorganizowanej formie znów działa.Rozmowy z potencjalnymi kupcami biblioteki TWC rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. Wśród chętnych są: Lantern Capital, Miramax, Lionsgate, Vine Investments i Critical Content.The Weinstein Co. zostało zrujnowane przez jego założyciela Harveya Weinsteina . Pod koniec ubiegło roku grupa kobiet oskarżyła go o gwałty, przemoc i molestowanie. Do dziś ponad 70 kobiet przyznało, że było ofiarami producenta. Śledztwa w tych sprawach toczą się w kilku krajach po obu stronach Atlantyku.