The Weinstein Co. ogłosi bankructwo

The Weinstein Co., jedna z najważniejszych małych wytwórni amerykańskich, ogłosi bankructwo. Studio jest w krytycznej sytuacji po tym, jak w ubiegłym roku wybuchła afera, której głównym bohaterem stał się Harvey Weinstein Szefowie wytwórni prowadzili intensywne negocjacje z grupą inwestorów, których celem była sprzedaż firmy za 500 milionów dolarów. W ostatnich tygodniach kilkakrotnie wydawało się, że umowa jest o krok od podpisania. Za pierwszym razem na przeszkodzie stanął prokurator Nowego Jorku, który twierdził, że umowa jest sposobem na uniemożliwienie ofiarom Harveya Weinsteina uzyskania finansowego zadośćuczynienia. Teraz negocjacje załamały się, kiedy okazało się, że inwestorzy nie chcą dać natychmiastowego zastrzyku gotówki, który umożliwiłby wytwórni dalsze funkcjonowanie.Sytuacja The Weinstein Co. już od kilku lat nie była szczególnie różowa. W kinach ich filmy sprzedawały się średnio lub słabo. Ich ostatnim hitem byław 2014 roku, która w Stanach zarobiła 91,1 mln dolarów. Wśród finansowych rozczarowań ostatnich lat były takie ambitne produkcje jak:(54,1 mln dolarów),(52,4 mln),(12,8 mln),(12,7 mln) i(1,1 mln).Kiedy kobiety zaczęły ujawniać przerażającą prawdę o szefie studia, The Weinstein Co. znalazło się na krawędzi upadku, którego nie było w stanie powstrzymać wyrzucenie założyciela z firmy. Wszyscy partnerzy biznesowi zaczęli zrywać relacje z wytwórnią. Najbardziej bolesne okazały się wielomilionowe kontrakty na seriale telewizyjne, w tym na wspólne projekty z Amazon Studios.