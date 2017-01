Thor vs Hulk – gotowi na walkę sezonu?

(kliknij, aby powiększyć)



3 2 1



Koniec spekulacji. Wiemy już, o czym opowiadać będzie. Mylili się ci, którzy uważali, że Ragnarok to planeta. Mieli rację ci, którzy głosili, że boga Asgardu czeka walka na gladiatorskiej arenie.Zgodnie z oficjalnym opisem widowiska Thor jest więźniem w dalekim zakątku naszego wszechświata. Co gorsza, pozbawiony jest swoje wspaniałego młota. Musi się szybko uwolnić i wrócić do domu, ponieważ wielkimi krokami zbliża się Ragnarok – apokalipsa, która zniszczy cywilizację Asgardu. Za tym nowym diabolicznym zagrożeniem kryje się bezwzględna Hela. Zanim jednak będzie mógł ratować swój świat, musi przetrwać zawody gladiatorów rozgrywana na śmierć i życie. Nie będzie to łatwe, kiedy jego przeciwnikiem jest nie kto inny, a jego niedawny sojusznik i Avenger – Hulk.Oprócz opisu Marvel wrzucił do sieci także nowe zdjęcie z planu trzeciego. Wy możecie je obejrzeć poniżej.Film trafi do kin w listopadzie.