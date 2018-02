Thriller SF z Peñą i Caplan trafia na Netfliksa

Getty Images © Rich Polk

Czyżby nowa moda? Lizzy Caplan to kolejny pofilm SF, który znika z grafika premier kinowych, by przeteleportować się na Netfliksa. Serwis kupił thriller science-fiction od studia Universal i planuje jego premierę na ten rok.to historia mężczyzny, którego prześladuje powtarzający się koszmar o utracie rodziny. Pewnego dnia sen staje się rzeczywistością: Ziemia zostaje zaatakowana przez obcą potęgę mającą na celu całkowite zniszczenie ludzkiej cywilizacji. Próbując przetrwać bohater odkryje nieznaną siłę, która chroni jego najbliższych.Gwiazdami filmu są Michael Peña Lizzy Caplan . W obsadzie znaleźli się również Mike Colter Scenariusz napisali Eric Heisserer Bradley Caleb Kane , a za kamerą stanął Ben Young ). Zdjęcia do filmu odbyły się wiosną w Serbii.