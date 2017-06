Timothy Hutton w nowym filmie Ridleya Scotta

Getty Images © Mark Davis



) dołączył do obsady Ridleya Scotta . Gwiazdami produkcji są Michelle Williams Kevin Spacey oraz Mark Wahlberg Obraz zrelacjonuje dramatyczne zdarzenia, do których doszło w 1973 roku. John Paul Getty III - 16-letni wnuk najbogatszego wówczas człowieka na świecie - został porwany dla okupu. Porywacze zażądali 17 milionów dolarów. Gdy dziadek chłopca ociągał się z zapłatą, przestępcy odcięli nastolatkowi ucho i przesłali je jego zrozpaczonej rodzinie. Ostatecznie John został odnaleziony żywy w południowych Włoszech. Jego oprawców nigdy nie udało się dopaść. Spacey wcieli się w dziadka chłopaka, Johna Paula Getty'ego seniora (wcześniejsze plotki sugerowały, że może być to Jack Nicholson ). Matką porwanego ma być z kolei Williams Scenariusz napisał David Scarpa ). Realizację filmu finansuje Sony.