To nie jest kino skandynawskie! Finowie odzyskują niepodległość

Dzięki pasmu filmowemu "100 Finlandia, przygotowanemu we współpracy z The Finnish Film Foundation, przekonamy się, że Finlandia to nie tylko genialny Aki Kaurismäki , skoki narciarskie i światowej sławy trunek. To przede wszystkim kino wypełnione porywającymi historiami o miłości silniejszej niż śmierć, wojnie, której rozmach na ekranie nie ustępuje produkcjom z Fabryki Snów, boksie, który zaraża jak w "Rockym czy buncie z i bez powodu.Wspólnie odkryjemy najciekawsze obrazy fińskich twórców: od arcydzieł Akiego Kaurismäkiego , przez obiecujące debiuty, aż po legendarnego "Nieznanego żołnierza i inne kultowe obrazy, które rozbijały bank na rozdaniu "fińskich Oscarów — nagród Jussi przyznawanych od 1944 roku.Świat kojarzy Finlandię głownie z miastami Lahti i Kuusamo, których nazwy przewijają się nieustannie podczas relacji z konkursów skoków narciarskich. Na Tofifest będzie można przekonać się, że kino jest tam równie, o ile nie bardziej popularne — zapewnia Kafka Jaworska.W Toruniu odbędą się polskie premiery filmów:, głośnego debiutu operatora i dokumentalisty Visa Koisio-Kantiba oraz, wciągającej i nieszablonowej opowieści o młodzieńczym buncie w reżyserii J.P. Valkeapää W programie znalazł się także fiński kandydat do Oscara 2018:— najnowszy film Dome Karukoskiego , twórcy popularnej w Polsceoraz, jak nazwano powalający debiut Juho Kuosmanena , nagrodzony w Cannes i uznany za odkrycie roku 2016 na Europejskich Nagrodach Filmowych. Film zdobył aż osiem "fińskich Oscarów"!Na Tofifest pokazane zostanie również najnowsze dzieło mistrza fińskiego kina, Akiego Kaurismäkiego — pierwszy film odpowiadający na kryzys uchodźców w Europie, ale bez politykowania, z dystansem i przymrużeniem oka, który przyniósł reżyserowi Srebrnego Niedźwiedzia na tegorocznym Berlinale i już uznawany jest za jeden z najważniejszych filmów fińskich.Być może z czasem doczeka się statusu arcydzieła, tak jak Edvina Laine'a z 1955 roku, który na Tofifest będzie miał swój pokaz specjalny.Obraz opowiada o nieznanej w Polsce "wojnie kontynuacyjnej, którą w latach 1941–1944 Finowie toczyli ze Związkiem Radzieckim. Nie mówi jednak o "wielkiej historii, ale koncentruje się na przeżyciach zwykłych żołnierzy, ich rozterkach, wątpliwościach i tęsknotach. Mimo 60 lat od premiery, pokazane w nim dylematy pozostają aktualne także dziś, dlatego tego seansu nie można przegapić! — zachęca Kafka Jaworska.Patronat Honorowy nad pasmem filmowym "100 Finlandia objął Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Toruniu. 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, nazywanego "niepokornym festiwalem, odbędzie się w Toruniu w dniach 21–29 października 2017. Bieżące informacje na stronie www.tofifest.pl