Todd Haynes opowie o ojcu psychoanalizy

W trakcie jednego z ostatnich wywiadów Todd Haynes ujawnił, że pracuje nad serialem dla Amazonu. Będzie to biografia ojca psychoanalizy Zygmunta Freuda.Niestety na razie nie ujawnił żadnych szczegółów projektu. Nie wiemy też, kiedy możemy się spodziewać premiery. Haynes ma bowiem w planach jeszcze kilka innych projektów, jak choćby serial inspirowany dokumentemczy dokument o The Velvet Underground.Freud (1856-1939) to austriacki lekarz żydowskiego pochodzenia, neurolog, który znany jest na świecie przede wszystkim jako twórca psychoanalizy. Pisał o życiu seksualnym, dziecięcej seksualności i jej wpływie na rozwój nerwic, stworzył teorię popędów, teorię Id, Ego i Superego, Jego prace wywarły wpływ na filozofię, nauki o kulturze oraz refigioznastwo.