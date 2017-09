Tofifest 2017: Doceniono niepokorność Katarzyny Nosowskiej. Jest nagroda!

"To artystka wybitna i ponadczasowa"- mówi dyrektorka festiwalu Kafka Jaworska i zapowiada, że Nosowska otworzy na festiwalu debiutujące pasmo Energia Muzyki Filmowej.Autorka tekstów, wokalistka zespołu Hey, twórczyni sześciu solowych albumów. Na koncie ma 21 Fryderyków, Paszport Polityki oraz wiele innych prestiżowych nagród. Ale nagrody za niepokorność jeszcze nie dostała. Tofifest nadrabia to niezrozumiałe zaniechanie. Niepokornym Aniołem toruński Festiwal docenia tę jedną z najbardziej wyrazistych postaci na polskiej scenie muzycznej za niezależność, która towarzyszy Katarzynie Nosowskiej na całej drodze twórczej.Wielki talent Artystki najlepiej obrazuje jej muzyczna wszechstronność. Obok muzyki punkowej i rockowej, rozkochała nas także w piosenkach Agnieszki Osieckiej, zabrała w podróż po muzyce soul i poprowadziła po ścieżkach elektroniki. Słyszeliśmy ją także w wielu filmach.Nie bez przyczyny to właśnie Katarzyna Nosowska pokaże nam, jak wydobyć Energię Muzyki Filmowej podczas inauguracji nowego pasma festiwalu Tofifest . Jej drogi od dawna przenikają się z X Muzą.Piosenki i wykonania Katarzyny Nosowskiej mogliśmy usłyszeć w takich filmach jak m.in.(2015),(2008),(2006),(2001),(2000),(1998) czy(1996). A także w filmie wcześniejszego laureata Nagrody Za Niepokorność, Bogusława Lindy (2005).Jubileusz zobowiązuje, dlatego 15. edycję MFF Tofifest otworzy nowe pasmo filmowo–muzyczne o nazwie Energia Muzyki Filmowej. Obejmuje ono innowacyjne koncepcyjnie wydarzenia muzyczno-filmowe, na które złożą się m.in. "energetyczne" koncerty i przeglądy filmowe. Wszystko po to, aby, jak mówią organizatorzy: "zabrać widza w podróż po świecie filmu i muzyki w sposób inny niż ten, do którego przywykliśmy".Koncert inaugurujący pasmo odbędzie się podczas Gali Otwarcia 15. MFF Tofifest 21 października w Centrum Kulturalno–Kongresowym na Jordankach.