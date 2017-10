Tom Hanks zbuduje robota do opieki nad psem

Getty Images © Theo Wargo



) zagra w filmie SF. Za kamerą stanie Miguel Sapochnik , znany przede wszystkim jako reżyser "Battle of the Bastards", jednego z kluczowych odcinkówrozgrywać się będzie na zniszczonej Ziemi. Głównym bohaterem będzie robot, który został stworzony przez umierającego mężczyznę, by zaopiekował się po jego śmierci psem. Robot powoli nauczy się, czym jest miłość, przyjaźń i jaki jest sens ludzkiego życia. Hanks zagra twórcę robota. Autorami scenariusza są Craig Luck