Tom Holland był na planie "Venoma" przez dwa dni

Niedawno w sieci pojawiła się informacja, jakoby wmiał wystąpić Tom Holland . Wieść została przyjęta z mieszanymi uczuciami. Wiele osób uznało doniesienia za niewiarygodne. Teraz jednak pojawiły się nowe fakty potwierdzające plotkę.Jon Schnepp z portalu Collider ujawnił, że Tom Holland spędził co najmniej dwa dni na planie. Miał z całą pewnością wcielić się w Petera Parkera. Był to epizod, którego szczegółów Schnepp nie zna. A zatem w filmie nie zobaczymy Człowieka-Pająka, lecz jedynie Petera.Tymczasem Tom Hardy w ostatnich dniach też wzbudził spore zamieszanie. Wrzucił na Instagrama grafiki przedstawiające Carnage'a. Część fanów uznała, że w ten sposób aktor potwierdził obecność postaci w. Hardy szybko post usunął, co tylko jeszcze wzmocniło przekonanie fanów, że jesienią zobaczą Carnage'a na dużym ekranie.