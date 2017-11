Tom Sizemore łapał za genitalia 11-latkę

Getty Images © Larry Busacca



The Hollywood Reporter ujawnił kolejny przypadek molestowania nieletniej osoby w Hollywood. Tym razem sprawcą jest znany aktor Tom Sizemore Do zdarzenia doszło w 2003 roku w Utah na planie. Pewnego dnia 11-letnia aktorka poskarżyła się matce, że Sizemore dotykał jej genitaliów. Aktor oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. Producenci jednak zareagowali natychmiast, odsyłając go do domu. Wkrótce potem z aktorem rozwiązała współpracę jego agencja.Zdarzenie potwierdzają inni członkowie ekipy. Miało do niego dojść pod koniec prac nad filmem, kiedy druga ekipa robiła zdjęcia, które miały posłużyć jako elementy w głównym wątku. Podczas sesji dziewczynka miała przez pół godziny siedzieć na kolanie aktora. I to właśnie wtedy Sizemore miał ją obmacywać. Robyn Adamson , która grała żonę, przypomina sobie, że właśnie stała z boku, rozmawiając z fotografem. Kiedy spojrzała na dziewczynkę, która wciąż siedziała na kolanie Sizemore'a , zauważyła, jak ta robi wielkie oczy i wygląda tak, jakby za chwilę miała zwymiotować. Po chwili zebrała się w sobie, ale do końca dnia miała trudności z wykonywaniem poleceń drugiego reżysera.Sprawa nie ujrzała wtedy światła dziennego. Rodzice nieletniej aktorki postanowili nie wnosić oskarżeń przeciwko Sizemore'owi . Kiedy więc realizowano dokrętki w Malibu, pojawił się ponownie na planie. Sizemore milczy na temat zdarzenia. 26-letnia dziś aktorka twierdzi, że zatrudniła prawnika i rozważa wniesienie sprawy do sądu. Prawdopodobnie pozwie nie tylko aktora, ale również swoich rodziców.