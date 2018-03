Topher Grace jako ksiądz, który doświadczy "niemożliwego"

Getty Images © Theo Wargo

) dołączył do obsady skierowanego do chrześcijańskiej widowni dramatuFabuła oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, które Joyce Smith opisała w książce. Jej 14-letni syn wpadł do zamarzniętego jeziora. Po wydobyciu go na powierzchnię okazało się, że nie ma akcji serca. Smith wierzyła jednak, że syn nie umrze i modliła się przy jego ciele, aż serce chłopca ponownie zaczęło bić. Grace wcieli się w pastora Jasona Noble'a, który pomaga bohaterce w trudnych chwilach.W obsadzie jest są m.in. Mike Colter Chrissy Metz . Reżyseruje Roxann Dawson , a scenariusz napisał Grant Nieporte