Transatlantyk 2017: "50 wiosen Aurory" najlepszym filmem festiwalu

W piątkowy wieczór poznaliśmy zwycięzców Transatlantyk Distribution Award, Konkursu Polskich Krótkich Metraży, konkursów kompozytorskich Transatlantyk Instant Composition Contest i Transatlantyk Film Music Competition, laureatów wspólnej nagrody Transatlantyku i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz wyróżnienia Young Film Critics Award.W głosowaniu publiczności nagrodę dystrybucyjnąw wysokości 40 000 PLN zdobył obraz Blandine Lenoir . W konkursie wzięły udział filmy pokazywane w ramach sekcji Panorama oraz Docs. Transatlantyk Distribution Award trafi do dystrybutora, który zdecyduje się na wprowadzenie zwycięskiego tytułu do kin.Laureatem nagrodyprzyznawanej przez zwycięzców konkursu organizowanego w ramach Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja dla najlepszego debiutu reżyserskiego został filmi 10 000 PLN dla najlepszego filmu Konkursu Polskich Krótkich Metraży trafiła w ręce Julii Orlik , reżyserki. Drugie miejsce zajął film Tomasza Gąssowskiego (reżyser otrzymał 7 000 PLN), trzecie -w reżyserii Emi Buchwald (5 000 PLN). Zwycięzców wybrało jury w składzie: Kinga Dębska (reżyserka), Eric Wojcik (dyrektor festiwalu filmów krótkometrażowych w Clermont-Ferrand) i Michael Pattison (krytyk i twórca filmowy).Podczas Gali Zamknięcia ogłoszono nazwiska laureatów międzynarodowych konkursów kompozytorskich(FMC) oraz(TICC). Zwycięzcą konkursu FMC został Ruslan Perezhilo (Łotwa), drugie miejsce zajął pochodzący z Węgier Akos Lustyik, a trzecie Amerykanin Jeremy Leidhecker. Natomiast w konkursie TICC pierwsza nagroda przypadła w udziale Polakowi Jakubowi Czerskiemu, druga pochodzącemu z Ukrainy Vitaliyemu Kyiantsii, trzecią zaś ex aequo otrzymali polscy kompozytorzy Vlasta Traczyk i Jonasz Wiewiór. Łączna pula nagród w obu konkursach wyniosła ponad 82 000 PLN..Podczas Gali wręczono też wspólną nagrodę festiwalu Transatlantyk i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przyznawaną najlepszemu polskiemu finaliście konkursu FMC. Wyróżnienie w wysokości 20 000 PLN otrzymał polski muzyk Antoni Wojnar.