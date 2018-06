Transatlantyk po raz ósmy rozwija żagle

po raz kolejny przypłynie do miasta Łodzi, aby zaskoczyć widzów ponad 300 projekcjami filmowymi z całego świata. Premierowe dzieła zostaną zaprezentowane w sekcji Nowe Kino. Tegoroczna, ósma już edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Transatlantyk odbędzie się w dniach oddow Mieście Filmu UNESCO.Transatlantyk, zgodnie z ideą jego założyciela i dyrektora, laureata Oscara Jana A.P. Kaczmarka , opowiada o współczesnym świecie przez pryzmat filmu i muzyki. W 2018 roku chcemy przyjrzeć się temu, czym dzisiaj jest niepodległość i suwerenność, ponieważ wiemy, że w kinie też nie ma ważniejszej wartości niż niezależność i wolność artystyczna.W sekcji Nowe Kino Transatlantyk pokaże przedpremierowo m. in. długo wyczekiwany przez widzów, czyli najnowszy film twórcy Stefano Sollima oraz fascynujący portret Romy Schneider w filmiefrancusko-irańskiej reżyserki Emily Atef . Bohaterami sekcji retrospektywnych Zbliżenie będą światowej sławy twórcy. Widzowie obejrzą filmy zmarłych niedawno wybitnych reżyserów - ojca chrzestnego rumuńskiej nowej fali - Luciana Pintilie , autoraczyoraz czeskiego mistrza Milosa Formana znanego zczy. Jednym z najważniejszych elementów tegorocznego programu będzie retrospektywa Andrzeja Barańskiego w ramach, której będzie szansa zobaczyć m.in.orazNa Transatlantyk Festival nie zabraknie również seansów Kina Kulinarnego, wyjątkowego programu organizowanego we współpracy z Berlinale. Widzowie rozsmakują swoje zmysły oglądając m.in. jeden z pierwszych filmów dwukrotnego zdobywcy Oscara Anga Lee czy Emily Railsback - przywieziony prosto z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Berlinale.W ramach Plenerowego Kina Łóżkowego - jednego z 10 najwspanialszych kin świata według amerykańskiego serwisu BuzzFeed – Transatlantyk zaprezentuje m.in.pełnometrażowy debiut Pawła Maślony oraz, amerykański thriller kryminalny w reżyserii Denisa Villeneuvea W programie tegorocznego festiwalu znajdą się m.in. sekcja Historie Kina, z klasykami kina światowego m.in. głośnymi Paula Verhoevena ; sekcja Sezon, z najlepszymi filmami roku m.in. oscarowymi Martina McDonagha . Poza tym: Kino Nocą, Pokazy VR, Filmowy Klan Urwisów i Konkurs Filmów Krótkometrażowych.Z kolei na miłośników muzyki czekają dwa prestiżowe międzynarodowe konkursy kompozytorskie, które zawsze gromadzą światową elitę młodych kompozytorów muzyki filmowej - Transatlantyk Instant Composition Contest oraz Transatlantyk Film Music Competition.