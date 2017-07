Transformer Bumblebee zyskał nowego kumpla

Getty Images © Nicholas Hunt



Nieznany szerokiej publiczności Jorge Lendeborg Jr. negocjuje główną rolę męską w spin-offie seriiBohaterem filmu będzie Bumblebee - robot kamuflujący się jako żółty Chevrolet Camaro, jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci serii. Akcja obrazu ma się rozgrywać w latach 90.W obsadzie znalazła się również Hailee Steinfeld ). Reżyseruje twórcaWytwórnia Paramount ma w zanadrzu fabuły do aż 14 filmów rozgrywających się w ekranowym uniwersum wielkich robotów z kosmosu. Stworzył je powołany w ubiegłym roku zespół scenarzystów pod wodzą Akivy Goldsmana . Transformers to w tej chwili najcenniejsza marka studia. Lendeborg Jr. ma na koncie małą rolę wW przyszłym roku zobaczymy go m.in. w widowisku science fiction