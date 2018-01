Trump chce "Czwartej władzy" w Białym Domu

3 2 1



Najnowszy film Stevena Spielberga zadebiutuje 12 stycznia nie tylko we wszystkich amerykańskich kinach, ale też w Białym Domu. Na specjalne życzenie Donalda Trumpa film zostanie wyświetlony w przyszły weekend zespołowi prezydenta i jego rodzinie.Taka praktyka nie jest niczym nowym – od dekad studia zgadzały się na udostępnianie premierowych filmów na użytek Białego Domu. Zaskakujące jest natomiast to, że między Spielbergiem oraz gwiazdami produkcji – Tomem Hanksem Meryl Streep – a Trumpem istnieje nieukrywany, wielokrotnie wyrażany w mediach konflikt.Sam Spielberg podkreślał nawet, że zależy mu na jak najszybszej realizacji filmu, by przypomnieć, jak ważne jest, aby media zachowały swoją niezależność, szczególnie w czasach prezydentury Trumpa Streep natomiast wielokrotnie krytykowała politykę prezydenta, za co ten nazwał ją na Twitterze m.in. przecenianą gwiazdą. Hanks udzielił z kolei wywiadu, w którym zaznaczył, że nie pojawi się na premierze w Białym Domu i także ostro skrytykował drogę, jaką Trump wytyczył Ameryce.przedstawia autentyczne zmagania dwojga wydawców gazety "The Washington Post" Katherine Graham ( Streep ) i Ben Bradlee ( Hanks ), którzy walczyli z najwyższymi władzami o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA.Film zadebiutuje w polskich kinach 16 lutego.