Trzecia kobieta oskarża Eda Westwicka o napaść seksualną

Wszystko wskazuje na to, że w 2014 roku kobiety powinny były się trzymać z dala od gwiazdy serialu Eda Westwicka . Właśnie pojawiła się trzecia kobieta, która wyznała, że była przez niego napastowana seksualnie.Rachel Eck ujawniła, że na dzień przed rozdaniem Oscarów w 2014 roku była na imprezie w domu aktora razem ze swoim byłym chłopakiem, australijskim producentem Kaine'em Harlingiem Westwick miał się do niej przystawiać przez cały wieczór. Pod koniec Harling powiedział jej, że aktor chce ją zaprosić. Zaprowadził ją do sypialni Westwicka , gdzie ten zaciągnął ją do łóżka i zaczął ją brutalnie obmacywać. Kobiecie udało się uwolnić z jego uścisku i uciec.Przypomnijmy, że w lutym 2014 roku Westwick miał rzekomo zgwałcić aktorkę Kristinę Cohen . Z kolei w lipcu tego samego roku zgwałcił Aurélie Wynn.Po wcześniejszych oskarżeniach Westwick został usunięty z obsady drugiego sezonuoraz z miniserialu