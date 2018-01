Trzy miesiące przed premierą "Nowi mutanci" wycofani

3 2 1



Osierocenieto nie jedyna ważna rzecz, jako wydarzyła się w czwartek w marvelowym uniwersum 20th Century Fox. Smutne chwile przeżywają przede wszystkim ci, którzy zachęceni pierwszym zwiastunem czekali na. Studio poinformowało, że film nie wejdzie do kin w kwietniu.Fox wyznaczył już nową datę premiery i jest ona zaskakująco odległa.pojawią się w kinach bowiem dopiero w lutym przyszłego roku. Termin ten był pierwotnie zarezerwowanym dla(to widowisko z kolei zostało przesunięte na czerwiec 2019 roku). W Stanach komiksowe widowisko ma na razie jednego konkurenta -, czyli thriller akcji z Jude'em Lawem Studio nie wyjaśniło powodów takiej decyzji. Jedni więc uważają, żenie przeszli śpiewająco pokazów testowych i Josh Boone musi teraz przerobić sporo materiału i poprawić to, co nie zadziałało. Inni sądzą, że jest to pierwsza ofiara zbliżającego się przejęcie 20th Century Fox przez Disneya.Na osłodę 20th Century Fox ogłosił, żetrafi do kin wcześniej. Miał być na początku czerwca, teraz okazuje się, że zobaczymy go w połowie maja.