Twórca "Baby Drivera" szykuje dokument muzyczny

Reżyser Edgar Wright ) ujawnił, że przygotowuje dokument o popowym zespole Sparks.W maju filmowiec zarejestrował londyński koncert grupy. Aktualnie przegląda archiwalia w poszukiwaniu materiałów, które mógłby użyć w dokumencie.Członkami Sparks są bracia Ron i Russell Maelowie. Zespół wydał debiutancki album zatytułowany "Halfnelson" w 1971 roku. Do tej pory Sparks nagrali łącznie 23 płyty. Ostatnia, "Hippopotamus", ukazała się w ubiegłym roku. Wright zakochał się w ich muzyce pod koniec lat 70. za sprawą programu "Top Of The Pops".