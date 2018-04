Twórca "Blue Ruin" opuścił 3. sezon "Detektywa"

Getty Images © Imeh Akpanudosen



Jeremy Saulnier

), który miał wyreżyserować trzy pierwsze odcinki trzeciego sezonu, odszedł z projektu po dwóch pierwszych epizodach. Jego miejsce zajął Daniel Sackheim , który stanie za kamerą kolejnych sześciu do spółki z Nikiem Pizzolatto . Dla twórcy serialu będzie to reżyserski debiut.Jako oficjalny powód odejścia Saulniera podano konflikt jego zawodowego grafiku. Sackheim przejął po nim także obowiązki producenta wykonawczego.Fabuła trzeciego sezonubędzie się rozgrywała wokół makabrycznej zbrodni, do jakiej doszło w Krainie Ozark. Region ten jest już miejscem akcji serialu Netfliksa pod tytułem. W głównego bohatera wcieli się Mahershala Ali . Gwiazda drugiego sezonu zagra postać Wayne'a Haysa, policyjnego detektywa z północno-zachodniego Arkansas, który zajmować się będzie zbrodnią nierozwiązaną przez wiele lat. Akcja ma się toczyć na trzech planach czasowych.Nie wiadomo jeszcze, kiedy 3. sezon zadebiutuje w HBO. Na razie ogłoszono, że nie nastąpi to przed 2019 rokiem.