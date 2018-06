Twórca "Evil Dead" daje dobry powód, by kibicować Urugwajowi

Urugwajczyk Fede Alvarez , autor świetnego remake'u, złożył fanom filmu bardzo poważną obietnicę na Twitterze. Otóż jeśli drużyna jego rodaków triumfuje na odbywającym się w Rosji Mundialu, zrobi wszystko, by wyreżyserować sequel.Cóż możemy dodać? Chyba tylko tyle, że poza wymachiwaniem biało-czerwoną flagą, z umiarkowaną siłą zaciskamy kciuki za Suareza, Cavaniego i spółkę. Na razie Urugwaj ma za sobą zwycięstwo 1:0 nad Egiptem, a w grupie Rosję i Arabię Saudyjską, więc wyjście z grupy to pewnik.Niestety, takim pewnikiem nie jest powstanie filmu. Droga produkcji na ekrany pozostaje kręta i wyboista. Trzy lata temu Sam Raimi Fede Alvarez zapowiadali powstanie aż trzech obrazów w ramach serii. Pierwszym miało byćz Mią jako główną bohaterką. Drugim -, czyli kontynuacjaz Ashem jako bohaterem. Zwieńczeniem miał być film, w którym Mia i Ash połączyliby siły w walce z piekielnymi mocami.Ze wspomnianych projektów nic nie przetrwało do dziś. Nie wiadomo jednak, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami Ghost House Pictures. Chcielibyście zobaczyć sequel? Albo polsko-urugwajski finał mundialu?