Twórca "Flasha" zawieszony po oskarżeniach o molestowanie

Serialowe uniwersum DC Comics stacji CW straciło - przynajmniej czasowo - jedną z najważniejszych osób. Andrew Kreisberg , współtwórca i producent wykonawczy serialioraz prawa ręka Grega Berlantiego , został zawieszony po tym, jak do Warner Bros. TV Group dotarły liczne oskarżenia na temat jego zachowania. Studio rozpoczęło własne śledztwo w tej sprawie.Portal Variety dotarł do zeznań 15 kobiet i 4 mężczyzn, którzy byli świadkami lub ofiarami zachowań Kreisberga . Wszyscy prosili o zachowanie anonimowości z obawy przed utratą pracy. Według ich zeznań producent notorycznie obłapiał kobiety, całował je bez ich zgody, żądał masaży. Jeśli na kimś skupił swoją uwagę, jego zachowania w stosunku do tej osoby eskalowały w czasie. Co najmniej jedna ze scenarzystek zdecydowała się na opuszczenie zespołu na kilka tygodni przed końcem pracy. Nie była bowiem w stanie znieść warunków, w jakich musiała funkcjonować.Jeden ze świadków stwierdził, że próbował wpłynąć na Kreisberga , by ten zmienił swoje postępowanie. Kiedy napisał do niego maila w tej sprawie, prawie stracił pracę. Producent potrafił się do niego nie odzywać przez kilka dni (choć musieli pracować wspólnie nad fabułami odcinków seriali) lub ignorował jego propozycje. Inne osoby podają, że producent potrafił zwolnić z pracy kobietę, jeśli wydawała mu się ona za mało atrakcyjna. Jeden z mężczyzn ujawnił, że kiedyś Kreisberg zaprosił go do siebie, by pokazać mu zdjęcia półnagiej aktorki, która miała przyjść na przesłuchanie. Inna kobieta usłyszała, w obecności swoich dzieci, że wygląda na tak zmęczoną, że już nie chce z nią uprawiać seksu. Kreisberg zaprzecza, jakoby molestował kobiety. W oświadczeniu przesłanym portalowi Variety stwierdził, że owszem mógł komentować wygląd pracowników, ale były to uwagi profesjonalne wynikające z jego funkcji jako producenta wykonawczego. Przyznaje, że mógł obejmować lub całować w policzek różne osoby. Twierdzi jednak, że te zachowania nie miały podtekstu seksualnego. Kreisberg został teraz zawieszony w swoich obowiązkach. Jednak jedna z ważnych producentek ujawniła, że już rok temu zgłaszała szefostwu Berlanti Productions swoje podejrzenia na temat toksycznego zachowania współtwórcy. Wtedy jednak jej skargi miały zostać zignorowane. Greg Berlanti zaprzeczył, jakoby wiedział o niestosownych praktykach swojego kolegi.