Twórca "Godzin szczytu" oskarżony o molestowanie seksualne

Po Harveyu Weinsteinie Kevinie Spaceyu przyszła pora na Bretta Ratnera . Gazeta "The Los Angeles Times" opublikowała artykuł, w którym sześć kobiet oskarżyło wpływowego producenta i reżysera o molestowanie seksualne.Najpoważniejsze są zarzuty stawiane Ratnerowi przez aktorkę Natashę Henstridge ). Twórcamiał ją zmusić przemocą do seksu oralnego. Do zdarzenia doszło podobno na początku lat 90. w trakcie imprezy w nowojorskim apartamencie reżysera.Znana m.in. z Olivia Munn ujawniła, iż w 2004 roku na planiefilmowiec masturbował się na jej oczach w swojej przyczepie. Później w jednym z programów telewizyjnych przechwalał się, jakoby miał przespać się aktorką.) twierdzi z kolei, iż w 2005 roku Ratner przysiadł się do niej w trakcie lotu liniami Air Canada. Najpierw głośno fantazjował na temat ich wspólnego seksu, a później pokazywał aktorce nagie zdjęcia swojej ówczesnej dziewczyny. Ratner zaczął karierę w latach 90. jako reżyser wideoklipów. Z czasem zajął się kręceniem filmów w Hollywood. Jego najbardziej kasowe dzieła to trylogiaoraz Ratner jest również współwłaścicielem RatPac Entertainment, które współfinansuje większość filmów studia Warner Bros., w tym ekranizacje komiksów DC.