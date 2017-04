Twórca "Mr Robot" scenarzystą "Gwiezdnych wojen"?

Getty Images © Ethan Miller



Najświeższa plotka ze światagłosi, że scenarzystą trzeciego spin-offu głównej serii zostanie twórca serialuJest to niepotwierdzona informacja, lecz podobno producentom z Lucasfilm zależy wyjątkowo na angażu Esmaila . Nie wiadomo zresztą, o czym będzie trzeci z "offowych" filmów - za nami już, a przed nami obraz o przygodach młodego Hana Solo z Aldenem Ehrenreichem w roli głównej. Według najbardziej rozpowszechnionej z teorii, Esmail usiądzie do tekstu o perypetiach Obi-Wana Kenobiego rozgrywających się pomiędzyOto kalendarz gwiezdnowojennych premier:pojawią się w kinach 15 grudnia tego roku, 25 maja 2018 zobaczymy film o Hanie Solo, z kolei 23 maja 2019 roku - finałowy, IX epizod nowej trylogii. Co wydarzy się później? Tego wciąż nie możemy być pewni i musimy czekać na oficjalne stanowisko wytwórni.